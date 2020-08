Heartbreaker, un libro sorprendente (Di mercoledì 19 agosto 2020) “Non sono la star della telenovela in prima serata; sono la cugina in visita”.L’Ultima Casa questo è il posto in cui vivono Pony Darlene, sua madre Billie Jean e suo padre Piombo. L’Ultima Casa è il bungalow posto nel punto più estremo del Distretto, oltre c’è il mondo reale, lo spazio esterno che nessuno degli abitanti del Distretto ha mai visto. Siamo nel 1985. Cos’è il Distretto? Qualcosa di indefinibile tra comune e setta religiosa. Le donne vestono tutte uguali, la tuta da casa, la tuta da servizio, i capelli mossi, le tipiche spalline anni ’80. Gli uomini e i loro jeans, gli occhiali da sole tutti uguali, la caccia come tradizione. Tutte le famiglie hanno un furgone. Le ragazzine come Pony Darlene o i ragazzi come Supernatural, vanno in giro col walkman, tutti ascoltano i Nazareth, guardano telenovele, ... Leggi su huffingtonpost

Heartbreaker: il romanzo che unisce culti, anni Ottanta e la wilderness canadese Il Libraio Heartbreaker, un libro sorprendente

il romanzo è Heartbreaker (Black Coffe, 2020, traduzione di Marina Calvaresi), ed è molto bello. “Sono diventata brava a chiudere la porta con una pedata mentre tengo il fucile puntato”. Il libro è ...

