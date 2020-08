Gioele, trovato un corpo: resti umani in un fosso (Di mercoledì 19 agosto 2020) Proprio nel giorno in cui è arrivato l’esercito e un gruppo di volontari si è aggiunto per le ricerche del piccolo Gioele – il bambino di 4 anni scomparso lo scorso 3 agosto con la madre, Viviana Parisi, poi ritrovata morta – potrebbe esserci una svolta nel giallo di Caronia. Uno dei volontari ha segnalato la presenza di qualcosa, come riferito da SkyTg24. Gli inviati sul luogo fanno sapere che potrebbe essere il corpo di un bambino o di un animale, ma sul posto è arrivato anche il procuratore di Patti, Angelo Vittorio Cavallo con la polizia scientifica. “Hanno trovato qualcosa ma non sappiamo cosa. Siamo qui in attesa di capire”, ha detto Mariella Mondello, la zia del bambino, che si trova nella zona in cui è arrivato il procuratore. Con lei ... Leggi su howtodofor

repubblica : Caronia, la zia di Gioele: 'Hanno trovato qualcosa, aspettiamo di sapere' - TelevideoRai101 : Zia di Gioele: 'Hanno trovato qualcosa' - CristinaSpecial : La zia di Gioele: «Hanno trovato qualcosa, siamo in attesa di capire» - intelsgabuz : hanno trovato il corpo di Gioele???? oddio santo - Fiorells69 : RT @HuffPostItalia: La zia di Gioele: 'Hanno trovato qualcosa'. Il procuratore sul luogo delle ricerche -