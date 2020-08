Gioele Mondello, è finita: trovati resti irriconoscibili di bambino “quasi certamente del piccolo” (Di mercoledì 19 agosto 2020) trovati i resti irriconoscibili di un bambino a poche centinaia di metri dal traliccio sotto il quale era stata trovata Viviana Parisi. Forse è finita. Un carabiniere in congedo ha trovato i resti umani di un bambino e anche una maglietta che potrebbe essere di Gioele Mondello, il figlio di Viviana Parisi, trovata morta qualche centinaio di metri più in là.È «quasi certamente» del piccolo Gioele il corpo ritrovato poco fa nelle sterpaglie «ma per la certezza si aspetta il riconoscimento», spiegano gli investigatori.Sul posto il procuratore di Patti Angelo Vittorio Cavallo, la polizia scientifica e i vigili del fuoco del Sapr. C’è anche il geologo forense incaricato dalla procura. Gli ... Leggi su chenews

