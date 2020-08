Frosinone, Nesta: «Il presidente ci ha chiesto massimo impegno per tornare in A» (Di mercoledì 19 agosto 2020) Alessandro Nesta, tecnico del Frosinone, è intervenuto prima del match contro lo Spezia. Ecco le parole dell’allenatore gialloblù Alessandro Nesta, tecnico del Frosinone, è intervenuto prima del match contro lo Spezia. Ecco le parole dell’allenatore gialloblù: «Sul piano tattico qualcosa cambieremo, qualcosa faremo, poi vedremo. Ho parlato dopo la partita con il presidente e anche ieri come ho già detto, parlo spesso. Ci chiede massimo impegno, di mettercela tutta e chiaramente di portare il Frosinone in Serie A». ASSENZE – «Dionisi mancherà, come ho già detto nell’immediato post partita è un elemento importantissimo per noi. Abbiamo altri giocatori, magari ... Leggi su calcionews24

