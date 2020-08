Elezioni regionali, Conte: "M5s e Pd vadano uniti in Puglia e Marche". Ma Crimi frena (Di mercoledì 19 agosto 2020) A muovere decisamente le acque l'appello lanciato oggi dal premier Giuseppe Conte in un'intervista al Fatto Quotidiano. Presentarsi divisi alle urne - e il riferimento era alla mancata alleanza in ... Leggi su quotidiano

LegaSalvini : PRIMA LE DISCOTECHE POI SCUOLE ED ELEZIONI. PORRO SVELA IL PIANO SEGRETO DI CONTE - LegaSalvini : #SALVINI, IL CORONAVIRUS E IL SOSPETTO: 'PD E M5S, QUALCUNO PENSA AL RINVIO DELLE ELEZIONI REGIONALI' - matteosalvinimi : Ma a processo il 3 ottobre a Catania mandano il sottoscritto, per aver difeso i confini e la sicurezza del Paese...… - stefano_marsi : RT @GiorgiaMeloni: Non si utilizzi l’emergenza covid per rinviare le elezioni regionali. Gli italiani chiedono libertà e democrazia. Oggi… - alemelchioni : RT @GiorgiaMeloni: Non si utilizzi l’emergenza covid per rinviare le elezioni regionali. Gli italiani chiedono libertà e democrazia. Oggi… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni regionali Elezioni regionali: apertura straordinaria dell'ufficio elettorale. Tutti gli orari IlGiunco.net Elezioni, Boccia (Pd): “Il M5S risponda o chiederemo il voto disgiunto”

BARI – “Mi aspetto che in queste ore il Movimento 5 stelle risponda all’appello di Conte. Il Pd ha già risposto, mi aspetto una risposta su Marche e Puglia”. Lo ha detto il ministro per gli Affari reg ...

Colpo di stato in Mali: i militari prendono il controllo del paese

I manifestanti criticavano il governo per la situazione generale del paese, protestando in particolare per la pesante crisi economica e la corruzione che da anni attanaglia il paese e la crescente ...

BARI – “Mi aspetto che in queste ore il Movimento 5 stelle risponda all’appello di Conte. Il Pd ha già risposto, mi aspetto una risposta su Marche e Puglia”. Lo ha detto il ministro per gli Affari reg ...I manifestanti criticavano il governo per la situazione generale del paese, protestando in particolare per la pesante crisi economica e la corruzione che da anni attanaglia il paese e la crescente ...