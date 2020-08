Donne, toghe e Fiat: la vita straordinaria di Romiti (Di mercoledì 19 agosto 2020) La Roma e la romanità dei Palazzi del potere perdono con Cesare Romiti un altro testimone e protagonista assoluto. Prima di lui a lasciarci Giulio Andreotti, resta solo Cesare Geronzi, per fortuna in gran salute. Nella Prima e nella Seconda Repubblica, Cesarone, così gli amici chiamavano Romiti, il Divo e l’Imperatore hanno racchiuso i tre poteri che contano, quello dell’industria, della politica e delle banche. Tutti con infanzie difficili e provenienti da famiglie modeste, inseguiti dalla magistratura che non ha permesso loro forse di realizzare qualche sogno che avrebbe reso l’Italia migliore: Mediobanca per Romiti, il Quirinale per Andreotti la permanenza in Generali per Geronzi, fatto fuori da quei poteri che era convinto di aver domato. Ma del trio, Romiti è il romano che a ... Leggi su nicolaporro

uandarin : Luigi Bisignani su Romiti. “se si salvò dalla Procura di Milano a cui con cinismo, attraverso l’avvocato Chiusano f… - NicolaPorro : #CesareRomiti seppe affrontare con grinta e coraggio la miscela più esplosiva, quella che coniugava la rivolta sind… -

Ultime Notizie dalla rete : Donne toghe Donne, toghe e Fiat: la vita straordinaria di Romiti Nicola Porro La riforma del Csm bocciata dalle toghe "È solo demagogia, rafforza le correnti"

Svolta storica o brodino? Correntismo scardinato o rimedio peggiore del male? La riforma del Csm voluta dal Guardasigilli Alfonso Bonafede sembra radicalmente diversa se a raccontarla è il ministro o ...

Csm,dubbi toghe sulla riforma Bonafede. Di Matteo: "Favorisce le correnti"

"Complessivamente non mi pare una buona riforma, dice il consigliere del Csm Nino Di Matteo, rispondendo a 'La Stampa' sulla riorganizzazione del Csm approvata venerdì dal governo. L'ex pm antimafia v ...

Svolta storica o brodino? Correntismo scardinato o rimedio peggiore del male? La riforma del Csm voluta dal Guardasigilli Alfonso Bonafede sembra radicalmente diversa se a raccontarla è il ministro o ..."Complessivamente non mi pare una buona riforma, dice il consigliere del Csm Nino Di Matteo, rispondendo a 'La Stampa' sulla riorganizzazione del Csm approvata venerdì dal governo. L'ex pm antimafia v ...