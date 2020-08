Discoteche chiuse, Conte: 'Il governo non aveva mai autorizzato l'apertura' (Di mercoledì 19 agosto 2020) 'Il governo non ha mai autorizzato l'apertura delle Discoteche'. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un'intervista al Fatto quotidiano. 'Abbiamo sempre ritenuto impensabile - ... Leggi su leggo

trash_italiano : Con l'ultimo video sulle discoteche chiuse Er Faina è aumentato di 70.000 followers ?? - HuffPostItalia : Matteo Bassetti: 'Discoteche chiuse? Virus fornaio: contagia di notte e di giorno riposa' - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. Discoteche chiuse, polemiche e ricor… - FedeBridge : RT @diritto2punto0: #discotechechiuse #TAR Avviso ai naviganti per evitare #fakenews: Il Tar del Lazio ha - per ora - respinto la richies… - luomomascherato : @MoriMrc E inoltre: 'in Gazzetta Ufficiale arriva che non c’è obbligo di mascherina. Non si parla più di dispositiv… -