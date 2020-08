Coronavirus: goccioline isolate nell’aria, si trasmette anche per via aerea (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il team di ricerca dell’Università della Florida è riuscito a isolare da goccioline di aerosol virus vivi in una stanza con pazienti ricoverati per Covid-19 a una distanza tra i due e i quattro metri da loro, ben oltre la distanza raccomandata per evitare il contagio Leggi su firenzepost

