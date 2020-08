Coronavirus, focolaio a Porto Cervo: 20enne ricoverata allo Spallanzani (Di mercoledì 19 agosto 2020) Nuovo focolaio a Porto Cervo, dopo che una ventina di ragazzi sono tornati a Roma dalla Sardegna positivi al Coronavirus. Una ragazza è ricoverata allo Spallanzani con una polmonite da Covid-19 Continuano i focolai nelle località turistiche. Questa volta a Porto Cervo, dopo più di 20 ragazzi sono tornati a Roma e risultati positivi al cornavirus dopo il tampone. Una ragazza romana si trova al momento ricoverata allo Spallanzani con una polmonite da Covid. La 20enne aveva trascorso le vacanze insieme alle amiche in Sardegna, arrivate sull’isola il 5 agosto. Il gruppo di giovani ha frequentato assiduamente famosissimi locali di ... Leggi su bloglive

Nuovo focolaio a Porto Cervo, dopo che una ventina di ragazzi sono tornati a Roma dalla Sardegna positivi al coronavirus. Una ragazza è ricoverata allo Spallanzani con una polmonite da Covid-19 ...

Il focolaio all’interno del resort di Santo Stefano, nell’arcipelago de La Maddalena, e i test effettuati sui contatti di una persona positiva nei giorni scorsi a Orosei (Nuorese) fanno nuovamente imp ...

