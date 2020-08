Bielorussia, un pallone enorme con la faccia di Lukashenko rotola tra le strade di Minsk – Il video (Di mercoledì 19 agosto 2020) La creatività certo non manca ai cittadini bielorussi che da più di una settimana protestano contro il presidente Alexander Lukashenko e il risultato delle elezioni considerato falsato. E mentre si attende proprio oggi la decisione di Bruxelles sulle nuove sanzioni contro la Bielorussia, la mobilitazione tra le strade della capitale continua. Un video ha immortalato un pallone enorme con la faccia di Lukashenko inseguito da una serie di altri palloni più piccoli di colore bianco e rosso, colori simbolo delle proteste e della bandiera della repubblica bielorussa che ha dichiarato la sua indipendenza nel 1918. Leggi anche: Lukashenko alle corde, ora il destino della Bielorussia passa da Mosca. ... Leggi su open.online

Prosegue la crisi in Bielorussia. Condividi Mentre il presidente Charles Michel ha convocato una videoconferenza dei membri del Consiglio europeo per discutere della situazione in Bielorussia e Svetla ...Tenendo in mano palloncini rossi e bianchi ... Donald Trump intanto ha detto che parlerà con Mosca delle proteste in Bielorussia. Proteste che "sembrano molto pacifiche", ha sottolineato.