Ben Cross è morto: addio all'attore di Momenti di Gloria (Di mercoledì 19 agosto 2020) Un'altra stella del cinema che si spegne. A 72 anni ci lascia Ben Cross, attore britannico, scomparso all'età di 72 anni a causa di una malattia fulminante. Classe 1947, l'attore doveva la sua celebrità in particolare al ruolo più prestigioso interpretato in carriera, quello dell'atleta olimpionico britannico Harold Abrahams nel film campione di successi Momenti di Gloria. addio a Ben Cross: chi era l'attore morto oggi, 18 agosto 2020, Film e vita privata del protagonista di Momenti di Gloria Oltre alla pellicola premiata agli Oscar, nella sua carriera Cross ha recitato in tantissimi altri film, fra cui anche Star Trek, nel quale interpretava il personaggio di Sarek.

