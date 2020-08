Bellissimo, sorridente e già tutto un programma. Lo riconoscete? Oggi è uno dei conduttori più amati della tv (Di mercoledì 19 agosto 2020) Lui è un amatissimo conduttore televisivo, apprezzato sia dai più giovani che dagli adulti. Stiamo parlando di Filippo Bisciglia, che si è fatto conoscere ancora meglio grazie a ‘Temptation Island Vip’. Ora però ciò che ha deciso di proporre a tutti non riguarda assolutamente un aspetto lavorativo, bensì la sfera privata. Ha voluto ripescare dal passato una bellissima immagine di lui adolescente. La foto postata sul suo profilo Instagram ha riscosso un enorme successo, con i follower impazziti. L’uomo ha dunque pubblicato un’istantanea in bianco e nero che lo riprende negli anni Novanta. I suoi capelli sono a caschetto, lo sguardo è a dir poco intrigante e il suo sorriso è contagioso. Questo Filippo in versione giovanile ha veramente colpito tutti, infatti si possono leggere una marea di ... Leggi su caffeinamagazine

ElisabettaSamm1 : @matteosalvinimi Sei bellissimo sorridente abbronzato e senza occhiali.. .un vero piacere vederti e ovviamente asc… - Vale22046 : @nonnarita50 Eccomi mia cara ????? Buona giornata e buona nuova settimana ti auguro tanta sorridente serenità e ti ma… - algepoli : Che sono bellissimo, elegante, affascinante, sexy, sorridente, socievole, coccoloso, simpatico, altruista, fedele,… - StefaniaStefyss : RT @CClub1989: Eccolo qui bellissimo e sorridente con una delle fan spagnole che la scorsa settimana ha avuto il piacere di incontrarlo sul… - ElisabettaSamm1 : @matteosalvinimi Bellissimo sorridente, abbronzato, rilassato e.... Senza occhiali! Prometti di usarli solo lo stre… -

Ultime Notizie dalla rete : Bellissimo sorridente Il bellissimo e ultimo gesto d'amore di Marco Talu: i suoi organi salveranno altre vite umane Sardegna Live A Castiglion Fiorentino la presentazione del libro "Il tuo sorriso ribelle"

Lei, definita da tutti mamma coraggio per la forza che ha avuto, appunto, nell'affrontare la malattia, rivive in ogni pagina di "Il tuo Sorriso Ribelle" che vuole essere "uno straordinario messaggio d ...

Lei, definita da tutti mamma coraggio per la forza che ha avuto, appunto, nell'affrontare la malattia, rivive in ogni pagina di "Il tuo Sorriso Ribelle" che vuole essere "uno straordinario messaggio d ...