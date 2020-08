Alessandra Ambrosio (e le altre) a sostegno di Zuhair Murad per Beirut (Di mercoledì 19 agosto 2020) È probabilmente, anzi certamente, assieme a Elie Saab uno degli stilisti libanesi più noti nel mondo, e più amati dalle star. Come tanti altri libanesi, Zuhair Murad è stato duramente colpito dall’esplosione che il 4 agosto ha devastato Beirut, uccidendo 150 persone e lasciandone più di 300mila senza tetto. Il suo atelier è stato completamente distrutto, così come le sue collezioni d’archivio – indossate da celeb del calibro di Jennifer Lopez, in assoluto una delle più fedeli fan della griffe di Alta Moda – e mandando in fumo il lavoro fatto per quelle che avrebbero dovuto essere le sue prossime collezioni. Sullo sfondo di una tragedia così immane e straziante, il designer nato a Ras Baalbek ha trovato la forza di lanciare un’iniziativa benefica per raccogliere fondi per Offrejoie, una ONG libanese politicamente e religiosamente indipendente. Murad ha creato una T-shirt, con ben stampato lo slogan Rise From the Ashes e l’ha messa in vendita sulla piattaforma Represent, al prezzo di 26,44 €: tutti i proventi delle vendite saranno destinati proprio ai soccorsi. A sostenere il designer e la sua nobile iniziativa si sono mobilitate molte amiche star. L’ultima in ordine di tempo, la sempre spledida Alessandra Ambrosio, che ha postato su instagram un selfie con indosso la maglietta in questione. Leggi su vanityfair

fear_is_achoice : RT @GajasBouas: Alessandra Ambrosio - ali_perdeci : RT @GajasBouas: Alessandra Ambrosio - tirt_tirt : RT @baddiespor: alessandra ambrosio - coulibalyyy : RT @baddiespor: alessandra ambrosio - CelebsPics15 : Alessandra Ambrosio Leaves a Yoga Class in Santa Monica -

Ultime Notizie dalla rete : Alessandra Ambrosio Alessandra Ambrosio (e le altre) a sostegno di Zuhair Murad per Beirut Vanity Fair.it Alessandra Ambrosio (e le altre) a sostegno di Zuhair Murad per Beirut

La supertop brasiliana ha indossato la T-shirt creata dal designer libanese per raccogliere fondi a favore di Beirut, devastata dall'esplosione del 4 agosto È probabilmente, anzi certamente, assieme a ...

Tra tutti gli abbinamenti con la camicia, il trucco del nodo è il più semplice (e a prova di street style)

E soprattutto sarai tu a decidere se mostrare o meno la pancia. Da Chiara Ferragni ad Alessandra Ambrosio, le maggior celeb quest'estate si sono divertite ad annodare la camicia in vita e noi siamo ...

La supertop brasiliana ha indossato la T-shirt creata dal designer libanese per raccogliere fondi a favore di Beirut, devastata dall'esplosione del 4 agosto È probabilmente, anzi certamente, assieme a ...E soprattutto sarai tu a decidere se mostrare o meno la pancia. Da Chiara Ferragni ad Alessandra Ambrosio, le maggior celeb quest'estate si sono divertite ad annodare la camicia in vita e noi siamo ...