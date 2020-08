Accusa problemi cardiaci sulla nave partita da Olbia: uomo soccorso in mare (Di mercoledì 19 agosto 2020) , Visited 245 times, 245 visits today, Notizie Simili: Sa die de Sa Sardigna, l'orgoglio e la tenacia del… Ospedale di Tempio, scontro tra i sindaci e l'Ats… Malore in acqua a Golfo Aranci, 77enne ... Leggi su galluraoggi

È uno sporco lavoro, ma qualcuno dovrà pur fare i conti della serva. La nuova ordinanza del 17 agosto firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza impone la sospensione delle "attività del ballo ...

Sant’Agata de’ Goti: Della Ratta entusiasta della nomina a coordinatore politico della Lista “Dei Goti – Carmine Valentino Sindaco”

Ho accettato di buon grado la designazione, insistentemente voluta da molti, a coordinatore politico della Lista “Dei Goti – Carmine Valentino Sindaco”, nello spirito di condivisione di un progetto po ...

