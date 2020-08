«Xi Jinping ha un potere incontrollato» (Di martedì 18 agosto 2020) Cai Xia, fresca di espulsione dal Partito comunista cinese, ha accusato il presidente di «uccidere il Paese» Leggi su media.tio.ch

Ticinonline : «Xi Jinping ha un potere incontrollato» #xijinping #cina - Ipiranga63 : RT @GenSangiuliano: Proviamo a comprendere il vero volto del potere in #Cina . “Il nuovo Mao, Xi Jinping e l’ascesa al potere nella Cina di… - savino982 : RT @GenSangiuliano: Proviamo a comprendere il vero volto del potere in #Cina . “Il nuovo Mao, Xi Jinping e l’ascesa al potere nella Cina di… - GenSangiuliano : Proviamo a comprendere il vero volto del potere in #Cina . “Il nuovo Mao, Xi Jinping e l’ascesa al potere nella Cin… -

Ultime Notizie dalla rete : Jinping potere «Xi Jinping ha un potere incontrollato» Zazoom Blog Pechino: ‘Autosufficienza’ e ‘autarchia’ contro il 'decoupling' dagli Usa

Xi Jinping vuole una “crescita economica sicura ... Presidente cinese: “Le tecnologie di base non possono essere acquistate all'estero. Garantire la sicurezza alimentare evitando lo spreco di cibo”.

Cina, Xi: "Il marxismo è la colonna portante per la crescita della nazione"

La Repubblica Popolare Cinese continuerà ad adottare il marxismo nello sviluppo del suo sistema socialista con caratteristiche cinesi. Ad affermarlo è il presidente Xi Jinping in un articolo pubblicat ...

Xi Jinping vuole una “crescita economica sicura ... Presidente cinese: “Le tecnologie di base non possono essere acquistate all'estero. Garantire la sicurezza alimentare evitando lo spreco di cibo”.La Repubblica Popolare Cinese continuerà ad adottare il marxismo nello sviluppo del suo sistema socialista con caratteristiche cinesi. Ad affermarlo è il presidente Xi Jinping in un articolo pubblicat ...