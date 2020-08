Sondaggi elettorali Noto: regionali Liguria, Toti in vantaggio su Sansa (Di martedì 18 agosto 2020) Al Nazareno, i vertici Pd sognano una vittoria per 4-2 alle regionali di settembre. Tra le regioni su cui i dem vogliono mettere il cappello ci sono Toscana, Campania, Marche e Puglia. Non la Liguria, unica regione in cui – al momento – Pd e Movimento 5 Stelle corrono insieme. L’accordo siglato a luglio non sembra però dare i frutti sperati. Secondo i Sondaggi elettorali Noto commissionati da Cambiamo!, il candidato di bandiera Ferruccio Sansa è dietro al governatore uscente, sostenuto dal centrodestra, Giovanni Toti. Il distacco, notevole, pare difficilmente colmabile. Sono infatti 17 i punti che separano Toti (57%) dall’ex giornalista del Fatto Quotidiano (40%) mentre il candidato di Italia Viva è dato al ... Leggi su termometropolitico

