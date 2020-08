Scuola: test rapidi per casi sospetti. Sileri: "Se si trova un positivo si chiude" (Di martedì 18 agosto 2020) AGI - Per il rientro a Scuola in sicurezza è allo studio la possibilità di effettuare test molecolari "rapidi" per un caso sospetto, accorciando notevolmente i tempi di attesa del risultato rispetto al normale tampone. E' quanto contenuto, si apprende, nel documento sulle indicazioni per la gestione di casi e focolai negli istituti scolastici messo a punto dal ministero dell'Istruzione insieme all'Istituto Superiore di Sanità e alle Regioni. Nel testo si farebbe comunque riferimento ancora ai tamponi "tradizionali" come standard diagnostico, ma si indica come possibilità allo studio quella di svolgere i test a risposta rapida, gli stessi che vengono applicati, per esempio, agli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, e che consentono nel giro ... Leggi su agi

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. Discoteche chiuse, polemiche e ricor… - rtl1025 : ?? Il ministero della #Salute starebbe studiando insieme alle Regioni e alle Asl se in caso di presenza di un conta… - Corriere : Un contagiato a scuola? Il governo pensa a test immediati come per gli aeroporti - AnsaRomaLazio : Scuola: Roma, dal 20/8 test a prof. Già 1700 prenotati. Asl Roma 2, 334 prenotazioni in primo giorno #ANSA - LauraL07620640 : Testi immediati? A scuola? Ma sono matti?Che valenza ha un test non è attendibili? Chi può dire come avrà viaggiato… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola test Scuola, al via due milioni di test sierologici per il personale La Repubblica Lazio: dal 20 agosto test a prof, già 1700 prenotati

Prenderanno il via dal 20 agosto i test sierologici per le scuole per i docenti e il personale scolastico del Lazio. Nella Asl Roma 2 sono gia’ 334 le prenotazioni per i test nella giornata del 20 ...

Coronavirus, al vaglio uso test rapidi a scuola

Roma, 18 ago. (askanews) - Se in una scuola si verificasse un caso positivo al Covid potrebbero essere introdotti i test rapidi per verificare immediatamente l'eventuale l'ampiezza del cluster. A ...

Prenderanno il via dal 20 agosto i test sierologici per le scuole per i docenti e il personale scolastico del Lazio. Nella Asl Roma 2 sono gia’ 334 le prenotazioni per i test nella giornata del 20 ...Roma, 18 ago. (askanews) - Se in una scuola si verificasse un caso positivo al Covid potrebbero essere introdotti i test rapidi per verificare immediatamente l'eventuale l'ampiezza del cluster. A ...