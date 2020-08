Pochi tamponi ma 320 malati. E i ricoveri salgono ancora (Di martedì 18 agosto 2020) Redazione Calano i nuovi casi di coronavirus ma salgono i ricoveri. Nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati resi noti dal ministero della Sanità, sono stati registrati 320 contagi (domenica erano 479), tra questi nelle varie regioni c'è una buona fetta di casi legati ai viaggi di rientro dai Paesi a rischio (per i quali adesso sono obbligatori i tamponi da effettuare entro 48 ore dall'arrivo in Italia) e ai giovani che hanno trascorso le vacanze in luoghi affollati e senza prestare attenzione alle misure di prevenzioni anti-Covid, prima che il governo intervenisse dopo Ferragosto chiudendo le discoteche e imponendo le mascherine anche nei luoghi aperti dopo le 18. Ci sono anche diversi focolai, per ora sotto controllo. Il calo dei contagi di ieri è stato però registrato a fronte di un minor ... Leggi su ilgiornale

