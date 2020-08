"Nessuno mi fa paura. Solo Raimondo Vianello è riuscito a domarmi" - (Di martedì 18 agosto 2020) Lorenza Sebastiani La conduttrice è (quasi) pronta per il primo romanzo. E in tv? "Cerco storie di vita" «Credo di non aver dato ancora tutto, in tv. Non ho ancora avuto l'occasione di esprimermi in pieno. Certo, non sono più di primo pelo, ma potrei sorprendervi». è una piacevole minaccia che ci incuriosisce, quella di Elenoire Casalegno, che sta lavorando al suo primo romanzo top secret in uscita il prossimo anno. «Non si tratta di una biografia, mi sembrerebbe pretenzioso. Però è una storia in cui racconto una parte di me». è diventata famosa da minorenne, in un'epoca in cui lo show business italiano era in quella piena opulenza tipica degli anni Novanta, «erano anni leggeri, spensierati, mica come oggi che serve una scatola di ... Leggi su ilgiornale

MazzoIX : RT @Bett_Calcaterra: Cancellare subito gli entusiasmi e pensare al #Siviglia. La partita di stasera è stata vinta da #Conte. Venerdì sarà d… - umbocallegarin : RT @rekotc: Pensa che bello: lavori da casa,non vedi nessuno.Alle 18 esci, vai a fare la spesa,stando attento a non incontrare il vairus pe… - tullietta11 : RT @rekotc: Pensa che bello: lavori da casa,non vedi nessuno.Alle 18 esci, vai a fare la spesa,stando attento a non incontrare il vairus pe… - nerazzurriamo2 : RT @Bett_Calcaterra: Cancellare subito gli entusiasmi e pensare al #Siviglia. La partita di stasera è stata vinta da #Conte. Venerdì sarà d… - Lulu79955474 : RT @rekotc: Pensa che bello: lavori da casa,non vedi nessuno.Alle 18 esci, vai a fare la spesa,stando attento a non incontrare il vairus pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Nessuno paura Paura a Sennori, in fiamme l'abitazione del vicesindaco La Nuova Sardegna Viviana Parisi, c’è un testimone: «Dopo l’incidente Gioele era vivo e senza ferite»

Dopo l'incidente sull'autostrada «Gioele era vivo, in braccio alla madre, in posizione verticale e senza alcuna ferita». È la ricostruzione del testimone presente dopo l'impatto resa nota oggi dal pro ...

Festa a Porto Rotondo, è allarme pure tra i 30enni di Roma Nord

Ansia e paura, e non solo a Roma Nord perché il dubbio ... anche quella della serata in Sardegna: «Nessuno dei clienti portava la mascherina, soprattutto i più piccoli - racconta un 30enne ...

Dopo l'incidente sull'autostrada «Gioele era vivo, in braccio alla madre, in posizione verticale e senza alcuna ferita». È la ricostruzione del testimone presente dopo l'impatto resa nota oggi dal pro ...Ansia e paura, e non solo a Roma Nord perché il dubbio ... anche quella della serata in Sardegna: «Nessuno dei clienti portava la mascherina, soprattutto i più piccoli - racconta un 30enne ...