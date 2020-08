Marco Materazzi, da Cirillo a Zidane. Gli aneddoti sul Triplete, l’sms ad Eto’o e quella maglia a Madrid… (Di mercoledì 19 agosto 2020) Classe 1973, Marco Materazzi compie oggi 47 anni. Nella sua lunghissima carriera ha vinto tutto. Figlio d’arte, il padre giocava in serie B negli anni ’70 e ha anche allenato diverse squadre. Il fratello più grande, invece, è agente FIFA mentre la sorella Monia ha sposato il figlio dell’allenatore Tommaso Maestrelli. Materazzi ha iniziato la sua carriera con la maglia del Messina in seguito ha militato nelle fila di Tor di Quinto, Marsala e Trapani. Con il Perugia sale in serie A anche se nell’anno successivo la squadra viene retrocessa in B. Nel 2001 viene acquistato dall’Inter dove resta per i 10 anni successivi vincendo 4 Coppe Italia e 5 campionati consecutivi, oltre alla storica Champions League. Materazzi ha giocato in due Mondiali e 2 Europei ... Leggi su calcioweb.eu

Therose1977 : @delinquentweet Neymar fa il simpatico perché Pietro Vierchowod, Marco Materazzi e Jaap Stam hanno smesso di giocare - oppilif199 : RT @Snake90Inter: 3 - Per la terza finale europea consecutiva, l'Inter piazzerà sul terreno di gioco o della panchina tesserati nati a Lecc… - _enz29 : RT @Snake90Inter: 3 - Per la terza finale europea consecutiva, l'Inter piazzerà sul terreno di gioco o della panchina tesserati nati a Lecc… - Snake90Inter : 3 - Per la terza finale europea consecutiva, l'Inter piazzerà sul terreno di gioco o della panchina tesserati nati… - Inter_bot : -

Ultime Notizie dalla rete : Marco Materazzi Marco Materazzi, da Cirillo a Zidane. Gli aneddoti sul Triplete, l’sms ad Eto’o e quella magli ... CalcioWeb MATERAZZI, Replica a Domenech: "Nel 2006 FR7..."

A proposito ha parlato l’ex giocatore dell’Inter Marco Materazzi tramite i propri social network: “Ci spieghi perchè quella sera hai sostituito Ribery, Vieira, e Henry quella sera. Tifavi per noi?”.

Materazzi risponde ironico a Domenech: “Perchè nel 2006 sostituisti Ribery in finale? Tifavi per noi?”

Con un commento ironico e piccato il campione del Mondo nel 2006 Marco Materazzi ha risposto all’ex allenatore della Francia Domenech che era alla guida dei transalpini proprio in quel mondiale e che ...

A proposito ha parlato l’ex giocatore dell’Inter Marco Materazzi tramite i propri social network: “Ci spieghi perchè quella sera hai sostituito Ribery, Vieira, e Henry quella sera. Tifavi per noi?”.Con un commento ironico e piccato il campione del Mondo nel 2006 Marco Materazzi ha risposto all’ex allenatore della Francia Domenech che era alla guida dei transalpini proprio in quel mondiale e che ...