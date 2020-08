L’ora X si avvicina: Inter – Siviglia, una sfida per il futuro (Di martedì 18 agosto 2020) Una finale che in pochi si aspettavano, una finale del tutto incerta, una finale che è anche orgoglio per il calcio italiano. Ma soprattutto una finale che, comunque andrà, legittima il nuovo corso Interista e la bontà delle scelte operate da Zhang dalla sua ascesa. Siviglia-Inter è tutto questo e a Colonia venerdì sera saranno … L'articolo L’ora X si avvicina: Inter – Siviglia, una sfida per il futuro Leggi su dailynews24

team_world : Il 2 settembre si avvicina, e noi ci prepariamo con questa TERZA clip tratta da #After2, “Festa di Capodanno”?? Chi… - AleIori78 : @giusvecchietti Sono cresciuto negli anni 80 e quel torneo infernale e bellissimo mi ha lasciato grandi ricordi. Or… - srfqbb : Non vedo l’ora di andare a scuola solo per stare in treno, con le cuffie+la gente non si avvicina perché bisogna st… - david110814023 : @TeresaBellanova Gli auguri sono perché l'ora di avvicina! Maipiu5s MAIPIÚPD MAIPIUIV. P. S. Bella la vita a 20k mese! - cumaldi : @LaStampa Siiiiii....Aspetta e spera che già l'ora si avvicina !!!!! -

Ultime Notizie dalla rete : L’ora avvicina Gates su Microsoft-TikTok: ''calice avvelenato'' Punto Informatico