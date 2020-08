Lo credevano estinto, riappare a Gibuti il sengi somalo (Di martedì 18 agosto 2020) Lo chiamano sengi somalo; i ricercatori occidentali lo credevano estinto da 50 anni,e invece una squadra di biologi ha avvistato il piccolo mammifero a Gibuti (Corno d’Africa) in alcune zone rocciose. La squadra, che ha pubblicato la ricerca sulla rivista PeerJ, ha catturato 12 esemplari e parlando con la gente del posto ha compreso che l'animale è attestato frequentemente. Il sengi somalo, Elephantuus revoili, è una specie di toporagno elefante endemica del Corno d'Africa, grosso come un topo ma capace di correre a quasi 30 km l'ora. Fino ad oggi, in Occidente se ne conoscevano le fattezze solo attraverso 39 esemplari conservati nei musei di storia naturale. Leggi su ilfogliettone

Affaritaliani : Lo credevano estinto, riappare a Gibuti il sengi somalo -

Ultime Notizie dalla rete : credevano estinto Lo credevano estinto, riappare a Gibuti il sengi somalo Tiscali Notizie Lo credevano estinto, riappare a Gibuti il sengi somalo

Roma, 18 ago. (askanews) – Lo chiamano sengi somalo; i ricercatori occidentali lo credevano estinto da 50 anni,e invece una squadra di biologi ha avvistato il piccolo mammifero a Gibuti in alcune zone ...

Autostrade, Cancelleri: “I Benetton devono andare via entro settembre, o revoca. Noi del M5s non retrocederemo di un millimetro”

“Chi ha dimostrato di aver approfittato dei beni dello Stato dimenticandosi di controlli e di garanzia della sicurezza non è degno di gestire dei beni dello Stato. Per questo motivo, noi 5 Stelle abbi ...

Roma, 18 ago. (askanews) – Lo chiamano sengi somalo; i ricercatori occidentali lo credevano estinto da 50 anni,e invece una squadra di biologi ha avvistato il piccolo mammifero a Gibuti in alcune zone ...“Chi ha dimostrato di aver approfittato dei beni dello Stato dimenticandosi di controlli e di garanzia della sicurezza non è degno di gestire dei beni dello Stato. Per questo motivo, noi 5 Stelle abbi ...