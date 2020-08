Lazio, assalto ad un altro Silva: nel mirino Thiago del Psg ma emergono altri ostacoli (Di martedì 18 agosto 2020) Da un Silva all'altro. Sfumato David, con il centrocampista che ieri a sorpresa ha firmato con la Real Sociedad, la società biancoceleste starebbe pensando a Thiago Silva, difensore del PSG ed ex Milan. Leggi su tuttonapoli

laziofans : Silva, clamoroso voltafaccia. Ora però serve un mercato d’assalto con innesti di caratura internazionale!: Sfuma… - Notiziedi_it : Lazio, Lotito non molla e torna all’assalto per Kumbulla - Daniele82529070 : Calciomercato Lazio, se non arriva David Silva parte l’assalto a De Paul - laziopress : - pasqualinipatri : -