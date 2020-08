Israele-Emirati: la sceneggiata è servita (Di martedì 18 agosto 2020) La politica mediorientale si è arricchita di un nuovo episodio, come qualsiasi telenovela che si rispetti. Mentre Beirut ancora piange morti e distruzione causati dall'incomprensibile fatuità omicida dei suoi governanti, oggi – alla vigilia di ferragosto – si parla della trattativa di reciproco riconoscimento tra Emirati Arabi Uniti e Israele che sembra arrivata alla sua conclusione positiva. Non si tratta di un trattato di pace per il semplice fatto che tra i due protagonisti non c'è (...) - Tribuna Libera / Israele, Palestina, Emirati Arabi Uniti, West Bank, Cisgiordania, No logo, Apertura Maxi Leggi su feedproxy.google

NicolaPorro : Sullo storico accordo #Israele-#Emirati c’è una cosa che giornali e commentatori progressisti non vi diranno mai. C… - Internazionale : L’accordo tra Israele e gli Emirati Arabi Uniti non apre nuovi scenari per una “pace giusta” tra israeliani e arabi… - Linkiesta : Mentre #DiMaio si occupa dell’alleanza col Pd, il patto siglato tra #Emirati arabi e #Israele potrebbe provocare co… - losmadonno : RT @Martinetus: Il bombarolo Obama ha preso il Nobel per la pace, Trump che ha realizzato la pace tra Israele e gli Emirati Arabi è un guer… - Bettabetta59 : RT @EleLe08: La mediazione di @realDonaldTrump tra gli Emirati e Israele è storica. Meriterebbe davvero il premio Nobel per la pace. -

Ultime Notizie dalla rete : Israele Emirati Accordo Israele-Emirati: al via contatti telefonici diretti la Repubblica Le conseguenze della fine dell’embargo sulle armi all’Iran. L’analisi di Belfer (Egic)

Spesso in Medio Oriente la pace è ricompensata con aiuti militari. Dopo l’intesa tra Emirati e Israele, la comunità internazionale ha ripagato l’Iran ponendo fine all’embargo sulle armi.

Israele-Emirati: la sceneggiata è servita

La politica mediorientale si è arricchita di un nuovo episodio, come qualsiasi telenovela che si rispetti. Mentre Beirut ancora piange morti e distruzione causati dall'incomprensibile fatuità omicida ...

Spesso in Medio Oriente la pace è ricompensata con aiuti militari. Dopo l’intesa tra Emirati e Israele, la comunità internazionale ha ripagato l’Iran ponendo fine all’embargo sulle armi.La politica mediorientale si è arricchita di un nuovo episodio, come qualsiasi telenovela che si rispetti. Mentre Beirut ancora piange morti e distruzione causati dall'incomprensibile fatuità omicida ...