Dissequestro per l’area del Mingardo, migliora la viabilità (Di martedì 18 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCamerota (Sa) – Sono rientrati in possesso del Comune di Camerota, dallo scorso 14 agosto, i terreni nella zona del Mingardo di proprietà pubblica che erano stati sequestrati tre anni fa. Dopo attente e dettagliate valutazioni da parte della Procura della Repubblica del Tribunale di Vallo della Lucania, con ordinanza contingibile ed urgente, si è consentita la sosta temporanea gratuita solo quando, lungo il litorale di Cala del Cefalo, la circolazione diventa ingestibile e pericolosa. La situazione viaria dal giorno dell’apertura è nettamente migliorata, soprattutto per quanto concerne la sicurezza e la fruibilità del traffico, fa sapere oggi in una nota il sindaco Mario Antonio Scarpitta. Anche gli stabilimenti balneari e le attività che insistono su quella zona, ... Leggi su anteprima24

Gli avvocati dei familiari hanno presentato richiesta di dissequestro della salma di Viviana Parisi per poter celebrare le esequie, ma ancora bisognerà attendere perchè sono necessari ulteriori ...

Sul ponte sul Nevasco dalle 7 del mattino alle 7 di sera, ci sono gli uomini della Protezione civile di Chiesa a monte e a valle della strada comunale, per garantire l’afflusso e il deflusso in sicure ...

