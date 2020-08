Dall’Austria: “Un positivo nel Liverpool, squadra isolata in ritiro”. Ma il club non conferma (Di martedì 18 agosto 2020) Secondo quanto riportato dai media austriaci, ci sarebbe un positivo nel Liverpool. La notizia è stato poi confermata dai tabloid inglesi, ma non dal club, che comunque non ha smentito. Non è dato sapere se il caso riguardi un calciatore o un membro dello staff. I Reds si stanno allenando a Saalfelden e sarebbero già stati messi in isolamento, come da protocollo. Il 29 agosto il Liverpool giocherà il Community Shield contro l’Arsenal. La squadra continuerà ad allenarsi vicino Salisburgo per il resto della settimana, ovviamente a porte chiuse e nella massima riservatezza. Roma, due calciatori della Primavera positivi al Coronavirus: stop agli allenamenti Ligue 1, rinviata la prima partita per Coronavirus: Marsiglia-St Etienne non si ... Leggi su calcioweb.eu

CalcioWeb : Dall’Austria: “Un positivo nel #Liverpool, squadra isolata in ritiro”. Ma il club non conferma - - xnitius : @AleLepri @SolariPaolo Ti ho portato un regalino dall’Austria... - Treccani : Georg Trakl veniva dall'Austria ma in questi suoi versi sembra aver interiorizzato la solitudine, la luce accecante… - photosandrea : RT @adriawildlife: @photosandrea Stirato da una macchina non e' un fenomeno naturale. Il Biancone non e' mai avvelenato. Mangia la preda vi… - adriawildlife : @photosandrea Stirato da una macchina non e' un fenomeno naturale. Il Biancone non e' mai avvelenato. Mangia la pre… -

Ultime Notizie dalla rete : Dall’Austria “Un Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo Corriere della Sera