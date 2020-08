Da Animal Crossing New Horizons a Fall Guys: il talk show di Gary Whitta cambia nome in 'Talk Guys' (Di martedì 18 agosto 2020) Gary Whitta, sceneggiatore di Rogue One: A Star Wars Story ed ex redattore capo di PC Gamer, durante il lockdown causa pandemia aveva lanciato un Talk-show virtuale all'interno di Animal Crossing: New Horizons, seguendo l'onda di successo del gioco.Ora, con una mossa geniale, Whitta ha virato per Fall Guys, altro gioco che in questo periodo sta spopolando tra i giocatori. Quindi, da Animal Talking, il format cambia nome (e gioco) in Talk Guys: Ultimate Chatting. "Animal Talking si ... Leggi su eurogamer

Ultime Notizie dalla rete : Animal Crossing Il fenomeno Animal Crossing: New Horizons Tom's Hardware Italia The Last of Us: Parte 2 è il terzo gioco first-party di Sony più venduto negli US

Il titolo si è confermato anche come il terzo gioco più venduto del 2020 negli US, dietro Animal Crossing: New Horizons e Call of Duty: Modern Warfare. In un'altra notizia vi avevamo informato come ...

Classifica UK, EA Sports UFC 4 batte Animal Crossing e debutta al primo posto 17

EA Sports UFC 4 ha esordito in terza alla classifica inglese, battendo un blockbuster come Animal Crossing: New Horizons e confermando la popolarità della serie. NOTIZIA di Tommaso Pugliese — 17/08/20 ...

