Compleanno e addio, il Cagliari spinge Ionita al Benevento (Di martedì 18 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’ultimo Compleanno vissuto in rossoblu, il futuro prossimo sarà infatti a tinte giallorosse. Artur Ionita è ormai a un passo dal Benevento e la conferma è arrivata nella serata di ieri da Cagliari. Nel giorno del suo trentesimo Compleanno, il moldavo non è stato convocato dal neo tecnico Eusebio Di Francesco per il ritiro di Asseminello. Un chiaro segnale di come l’esperienza in Sardegna per il centrocampista si sia esaurita. Ad attenderlo c’è il Benevento di Pippo Inzaghi, volato ieri in Austria per preparare la sua seconda stagione in serie A. Ionita arriverà direttamente nel ritiro di Seefeld per aggregarsi ai suoi nuovi e futuri compagni. ... Leggi su anteprima24

calandralecle19 : RT @SeanCar79447369: Il Bus Inglese dove festeggiare le tue Feste in Tour nella Capitale. Il miglior PartyBus della capitale per Feste di C… - franciehisey6 : RT @SeanCar79447369: Il Bus Inglese dove festeggiare le tue Feste in Tour nella Capitale. Il miglior PartyBus della capitale per Feste di C… - tondacanzani3 : RT @SeanCar79447369: Il Bus Inglese dove festeggiare le tue Feste in Tour nella Capitale. Il miglior PartyBus della capitale per Feste di C… - seritagiraud8 : RT @SeanCar79447369: Il Bus Inglese dove festeggiare le tue Feste in Tour nella Capitale. Il miglior PartyBus della capitale per Feste di C… -

Ultime Notizie dalla rete : Compleanno addio Diletta Leotta festeggia il compleanno in Sardegna e Daniele Scardina torna da lei DiLei Addio a Cesare Romiti, braccio destro di Agnelli

Addio a Cesare Romiti, grande manager ... In un'intervista nel giorno del suo novantesimo compleanno, Aldo Cazzullo, giornalista del Corriere della Sera, gli chiese quale fosse la causa di quel ...

Diletta Leotta festeggia il compleanno in Sardegna e Daniele Scardina torna da lei

Diletta Leotta festeggia il compleanno in Sardegna e c’è anche l’ex Daniele Scardina, pronto a riconquistarla. Ormai è ufficiale, la conduttrice e il pugile si sono lasciati. Se in motivi dell’addio s ...

Addio a Cesare Romiti, grande manager ... In un'intervista nel giorno del suo novantesimo compleanno, Aldo Cazzullo, giornalista del Corriere della Sera, gli chiese quale fosse la causa di quel ...Diletta Leotta festeggia il compleanno in Sardegna e c’è anche l’ex Daniele Scardina, pronto a riconquistarla. Ormai è ufficiale, la conduttrice e il pugile si sono lasciati. Se in motivi dell’addio s ...