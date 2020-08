Chiede ai clienti di indossare la mascherina: botte al titolare di un panificio (Di martedì 18 agosto 2020) Ha invitato alcuni clienti a indossare la mascherina e per questo è stato preso a botte da uno di loro. E' quanto accaduto al titolare di una panetteria nel suo negozio a Catania. I carabinieri della ... Leggi su globalist

