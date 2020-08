Chi l'ha visto? sul piccolo Gioele e Viviana Parisi, stasera su Rai3 (Di martedì 18 agosto 2020) stasera su Rai3, alle 21:20, torna Chi l'ha visto? con una puntata speciale dedicata al caso di Viviana Parisi e del piccolo Gioele, ancora disperso. Chi l'ha visto? torna eccezionalmente stasera su Rai3, alle 21:20, con una puntata speciale dedicata al piccolo Gioele e a Viviana Parisi: il giallo di Caronia sta tenendo col fiato sospeso l'Italia intera in questa strana estate 2020. Federica Sciarelli tornerà in diretta con una puntata per lanciare appelli a tutti coloro che potrebbero aver visto qualcosa di importante legato al caso del piccolo Gioele e soprattutto ai turisti che passavano per ... Leggi su movieplayer

