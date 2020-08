Challenger Todi 2020: programma e orari mercoledì 19 agosto (Di martedì 18 agosto 2020) Il programma e gli orari della giornata di mercoledì 19 agosto per quanto concerne il Challenger di Todi 2020. Apriranno le danze su campo centrale il francese Benchetrit e il tedesco Stebe, a seguire sarà la volta dell’azzurro Gian Marco Moroni, che se la vedrà contro l’altro tedesco Altmaier. In serata chiuderà il derby tutto italiano tra Federico Gaio ed Alessandro Giannessi. Ecco l’ordine di gioco del 19 agosto: CAMPO CENTRALE Dalle 12:30 – Benchetrit vs Stebe A seguire – Altmaier vs Moroni Non prima delle 16:30 – Bagnis e Olivo vs De Bernardis e Forti Non prima delle 18:30 – Benchetrit e Gaston vs Margaroli e Vavassori Non prima delle 20:30 – Gaio vs Giannessi GRAND STAND Dalle 13:30 ... Leggi su sportface

sportface2016 : #ChallengerTodi 2020: programma e orari mercoledì 19 agosto - WeAreTennisITA : Al torneo Challenger di Todi vincono @el___bufalo e Giannessi, out Giustino. I risultati ?? Altmaier b. Giustino 3… - livetennisit : Challenger Todi: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 2. In campo cinque azzurri (LIVEVIDEO) - Ubitennis : ATP Challenger Todi: partono bene Moroni e Giannessi, 'inciampa' Giustino - livetennisit : Challenger Todi: Federico Gaio elimina Matteo Viola nell’incontro serale (con il programma di domani) -