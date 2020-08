Brianna Carafa, scrittrice riscoperta (Di mercoledì 19 agosto 2020) Era il 1975, una scrittrice aveva da poco esordito con il suo primo romanzo e già si era ritrovata nella cinquina del Premio Strega. Era il 3 luglio nella classica cornice di Villa Giulia, a Roma, la scrittrice si chiamava Brianna Carafa e alla votazione finale arrivò ultima, ricevendo solo 3 voti, per il suo libro La vita involontaria (Einaudi). Vinse quell’anno Tommaso Landolfi con A caso (Rizzoli), l’unico libro riapparso negli scorsi anni in libreria tra i cinque che … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

FrancescaPuche2 : RT @Annina_: A volte leggo anche in italiano. La vita involontaria di Brianna Carafa (@CliquotEdizioni) è pacato e profondo – una via di me… - CliquotEdizioni : RT @Annina_: A volte leggo anche in italiano. La vita involontaria di Brianna Carafa (@CliquotEdizioni) è pacato e profondo – una via di me… - Annina_ : A volte leggo anche in italiano. La vita involontaria di Brianna Carafa (@CliquotEdizioni) è pacato e profondo – un… -

