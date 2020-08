Beccato in possesso di un coltello con lama da 16 cm: denunciato 48enne caudino (Di martedì 18 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMontesarchio (Bn) – Dal 14 al 17 agosto 2020 i militari della Compagnia Carabinieri di Montesarchio (BN) hanno intensificato i servizi di controllo del territorio con particolare attenzione al fenomeno della “movida” nei comuni di Montesarchio (BN), Airola (BN) e Sant’Agata de’ Goti (BN). Il servizio, svolto per massimizzare l’attività preventiva e, se del caso, repressiva, è stato mirato al controllo della circolazione stradale, al contrasto del fenomeno dell’uso di sostanze stupefacenti e al controllo del rispetto delle normative in vigore in ordine alle prescrizioni emanate a livello nazionale e regionale in tema di Covid-19. A Montesarchio, militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, a seguito di perquisizione personale, deferivano in stato di libertà per porto di armi od oggetti ... Leggi su anteprima24

Militari di Oggiono, nella tarda serata del 14 agosto, in agro del comune di Bulciago, hanno invece sottoposto a controllo e segnalato per uso di sostanze stupefacenti una 35enne, residente in ...

Sono quattro le persone segnalate alla prefettura come consumatori di sostanze stupefacenti: un 32enne e un 18enne della zona sono stati trovati in possesso di poco più di un grammo di cocaina ...

