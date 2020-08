"Ancora migranti in fuga, portateli in Parlamento". Il sindaco di Messina sbotta: a calci nel c*** (Di martedì 18 agosto 2020) "Altri 20 migranti sono scappati da Bisconte! La prefettura mi ha informato in questo momento!" tuona il sindaco di Messina che in un video su Facebook perde le staffe e avverte: "portateli in Parlamento i migranti perché dal 27 agosto prenderò a calci in c*** tutte quelle istituzioni che non sanno fare per bene il proprio mestieri". Poi l'appello: "Aiutatemi a far giungere velocemente questo messaggio alla signora Ministra degli interni con una massiccia condivisione del post". Leggi su iltempo

In fuga dal clima: la ''grande migrazione''

Le soluzioni a disposizione sono due: lasciar transitare i migranti oppure chiudere i propri confini. La tendenza generale di molti Paesi sembra essere, purtroppo, la seconda. A complicare le cose si ...

