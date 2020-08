Vicenza, 15enne travolta ed uccisa. Caccia al pirata della strada (Di lunedì 17 agosto 2020) Incidente mortale ieri sera ad Arzignano, in provincia di Vicenza, dove un'automobile non ancora identificata ha travolto ed ucciso una ragazzina di 15 anni che stava camminando sul ciglio della strada.La tragedia è avvenuta intorno alle 22 di ieri e a lanciare l'allarme sono stati alcuni passanti che non hanno assistito all'incidente, ma hanno visto il corpo della giovanissima a terra.All'arrivo dei soccorsi la giovane era già deceduta e le indagini per rintracciare il pirata della strada, fuggito subito dopo l'impatto, sono prontamente state avviate. Cuneo, auto finisce in una scarpata: morti 5 giovani Castelmagno: 5 morti, tra cui 4 minorenni in un incidente sulle montagne in provincia di Cuneo, in Valle ... Leggi su blogo

LuigiPiccarozzi : RT @momentosera: Pirata della strada investe e uccide 15enne ad #Arzinago (#Vicenza). Stando a quanto emerso, non ci sarebbero testimoni, m… - infoitinterno : Vicenza, pirata della strada travolge e uccide 15enne ad Arzignano - infoitinterno : Vicenza, 15enne travolta, uccisa e lasciata sull’asfalto: caccia al pirata della strada - infoitinterno : Incidente mortale a Vicenza | 15enne travolta e uccisa da un pirata della strada - infoitinterno : Vicenza, 15enne investita e uccisa da un'auto che poi scappa: caccia al pirata della strada -