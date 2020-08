Ultime Notizie Roma del 17-08-2020 ore 13:10 (Di lunedì 17 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio il presidente del consiglio superiore di sanità è membro del comitato tecnico scientifico ferma i contagi aumentano ma siamo ancora in vantaggio e possiamo mantenere l’epidemia disagi per i controlli dei vacanzieri che torno dalle aree considerate a rischio di spagna Grecia Croazia e Malta scoperto il primo positivo dopo i test a Fiumicino ragazzo di ritorno dal male nel mondo quasi 300 la casa in 24 ore lì in via supera i 50000 morti secondo il bollettino del 16 agosto in Italia sono 479 nuovi casi 4 morti nelle Ultime 24 ore il governo nel vertice con le regioni ha disposto la chiusura discoteche sale da ballo anche all’aperto e l’obbligo di mascherina tra le 18 e le 6 nei luoghi pubblici soggetti ed assembramenti te se ... Leggi su romadailynews

sole24ore : Coronavirus, le ultime notizie in Italia: in 24 ore altri 629 nuovi casi e 158 vittime - fanpage : Coronavirus. Pronti alla chiusura #16Agosto - fanpage : ?? 3310 contagi in un giorno, è il dato più alto da Maggio. 376 sono le persone nei reparti di rianimazione - tempostretto : Un nuovo articolo: (Messina. Autovelox di Orto Liuzzo, 14mila multe in 8 mesi) è stato pubblicato su: Tempo Stretto… - fanpage : In centinaia in pizza, al grido di 'Libertà', per dire no alle #mascherine -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo: da oggi obbligo di mascherine all’aperto dalle 18 Fanpage.it Scuola, presidi: "Chiediamo con urgenza calendario consegna banchi"

Giannelli ha quindi aggiunto che "è impensabile che la mascherina sia l'unica arma di difesa dal contagio da coronavirus". Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione ...

Scuole a rischio se aumentano i contagi, mascherina e distanziamento ma il 14 settembre potrebbe non ripartire

Se l’aumento del numero dei contagi non si arresterà la riapertura delle scuole italiane a settembre potrebbe essere compromessa. Lo dicono gli esperti che invocano in queste ore la responsabilità di ...

Giannelli ha quindi aggiunto che "è impensabile che la mascherina sia l'unica arma di difesa dal contagio da coronavirus". Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione ...Se l’aumento del numero dei contagi non si arresterà la riapertura delle scuole italiane a settembre potrebbe essere compromessa. Lo dicono gli esperti che invocano in queste ore la responsabilità di ...