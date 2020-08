Torino sott’acqua, stazioni metro e treni inagibili (Di lunedì 17 agosto 2020) Un violento acquazzone si è abbattuto su Torino questo pomeriggio. La città è stata letteralmente invasa dall’acqua che ha bloccato la circolazione dei mezzi pubblici, ha abbattuto alberi e ha creato evidenti problemi anche al traffico delle automobili. Al momento, non si registrano vittime, ma i danni in città sono evidenti. LEGGI ANCHE > Palermo sotto l’acquazzone, ma per Matteo Salvini la cosa più importante è attaccare il sindaco Orlando e i migranti Nubifragio Torino, i danni in città Le stazioni della metro di Bernini e di Principi d’Acaja sono praticamente inagibili a causa dell’acqua che si è riversata all’interno e che sta scendendo, come una sorta di cascata, dalle scale d’ingresso. La stessa ... Leggi su giornalettismo

