The Boys 3 | Jensen Ackles interpreterà Soldier Boy

Nel cast di The Boys 3 ci sarà anche l'attore Jensen Ackles nel ruolo di Soldier Boy, ecco i dettagli del suo arrivo nella serie Amazon. The Boys 3 avrà nel proprio cast anche Jensen Ackles, la star di Supernatural, che ha annunciato la notizia con un video condiviso sui social. Il ruolo che gli è stato affidato è quello di Soldier Boy - il Supereroe originale, come confermato dallo showrunner della serie prodotta da Amazon, Eric Kripke. Il personaggio affidato a Jensen Ackles nella serie The Boys dopo aver combattuto nella Seconda Guerra Mondiale è diventato la prima super celebrità e un pilastro della cultura americana per decenni.

Jensen Ackles sarà Soldier Boy nella terza stagione di una delle serie TV più amate degli ultimi tempi, The Boys. Arriva la conferma anche da Amazon Prime Video.

La seconda stagione vede i Boys in fuga dalla legge, con i Supes a dar loro la caccia, mentre cercano disperatamente di riunirsi e combattere la Vought. Hughie (Jack Quaid), Mother's Milk (Laz Alonso)

