Qui Ascoli: Dionigi e Pulcinelli riescono a discutere anche dopo una grande impresa (Di lunedì 17 agosto 2020) Non è una bella storia, non fosse altro perché l’Ascoli ha compiuto una vera impresa, salvandosi direttamente dopo una stagione ricca di problemi e di errori societari. Invece, anziché festeggiare Pulcinelli e Dionigi se ne dicono di tutti i colori, a distanza. Sbaglia Pulcinelli perché se l’agente di Dionigi chiede il triplo rispetto a quanto pattuito sul rinnovo automatico, forse sarebbe il caso di non mettere in piazza queste cose. Sbaglia anche Dionigi, confermando tutti i suoi limiti caratteriali che lo hanno portato a non avere una proposta vera prima di Ascoli e dopo qualche sbandata in Serie C. Alla fine non può essere sempre una questione di soldi, ... Leggi su alfredopedulla

