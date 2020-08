Pordenone, rinnovo per Attilio Tesser: il tecnico prolunga fino al 2022 (Di lunedì 17 agosto 2020) Attilio Tesser continuerà a guidare il Pordenone fino al 2022. Il tecnico ha prolungato il suo contratto di una stagione ed è pronto ad affrontare il terzo campionato sulla panchina neroverde dopo la vittoria della Serie C 2018/2019 (più Supercoppa) e la storica semifinale playoff raggiunta quest’anno in Serie B. “C’è grande soddisfazione nel proseguire un lavoro e un progetto costruito in questi anni, insieme alla società, allo staff e ai calciatori – ha dichiarato Tesser – Il raggiungimento della semifinale playoff è qualcosa di straordinario, come prima lo erano stati la vittoria del campionato di Serie C e della Supercoppa. Ora riposiamo e poi ripartiremo con rinnovate ... Leggi su sportface

sportface2016 : #Pordenone Si va avanti con Attilio #Tesser: prolungato il contratto del tecnico fino al 2022 - sportli26181512 : Pordenone, UFFICIALE: rinnova Tesser: Attilio Tesser resta alla guida del Pordenone, ufficiale il rinnovo...… - TernanaNews : Bari, si allontana l'ex rossoverde Tesser ad un passo dal rinnovo col Pordenone - GIUSPEDU : RT @DiMarzio: #Pordenone, c'è l'accordo per il rinnovo di #Tesser - Salvato95551627 : RT @DiMarzio: #Pordenone, c'è l'accordo per il rinnovo di #Tesser -

Ultime Notizie dalla rete : Pordenone rinnovo Pordenone, rinnovo fino al 2022 per Tesser: "Grande soddisfazione" Tuttosport Pordenone, rinnovo fino al 2022 per Tesser: "Grande soddisfazione"

PORDENONE - Il Pordenone, attraverso un comunicato apparso sul proprio sito web, ha annunciato che "Attilio Tesser sarà la guida tecnica del Pordenone anche nel campionato 2020/2021 di serie B. L’alle ...

Pordenone, Tesser rinnova fino al 2022: "C'è soddisfazione"

PORDENONE - Tramite una nota, il Pordenone ha annunciato che "Attilio Tesser sarà la guida tecnica del Pordenone anche nel campionato 2020/2021 di serie B. L’allenatore e il club hanno prolungato di u ...

PORDENONE - Il Pordenone, attraverso un comunicato apparso sul proprio sito web, ha annunciato che "Attilio Tesser sarà la guida tecnica del Pordenone anche nel campionato 2020/2021 di serie B. L’alle ...PORDENONE - Tramite una nota, il Pordenone ha annunciato che "Attilio Tesser sarà la guida tecnica del Pordenone anche nel campionato 2020/2021 di serie B. L’allenatore e il club hanno prolungato di u ...