Pirata della strada travolge e uccide 15enne (Di lunedì 17 agosto 2020) ANSA, - VICENZA, 17 AGO - Una ragazzina di 15 anni è morta la scorsa notte ad Arzignano travolta da un'auto che poi è fuggita. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti che hanno visto il corpo a ... Leggi su corrieredellosport

Arzignano, 17 agosto 2020 - Tremenda tragedia la scorsa notte in provincia di Vicenza. Una ragazzina di 15 anni è morta la scorsa notte ad Arzignano travolta da un'auto che poi è fuggita. A dare l'all ...Tragedia nelle scorse ore sule strade vicentine dove una ragazza di soli 15 anni è morta dopo essere stata travolta in pieno da un’auto di passaggio che non si è nemmeno fermata a prestare i soccorsi ...