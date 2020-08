Paolo Conticini: ”Da bambino mi sentivo impacciato” (Di lunedì 17 agosto 2020) La prima volta, lei si è girata dall’altra parte. «Ricordo che stavo riposando su un divanetto dopo una sessione di foto di moda. A un certo punto apro un occhio e, nella poltrona accanto, vedo una ragazza bellissima che, come me, era in fase di relax dopo il lavoro. Facevamo entrambi i modelli, io avevo 26 anni, lei 22. Faccio rumore per attirare attenzione: apre gli occhi, io le offro il mio sorriso migliore, lei si gira e mi volta le spalle. Il nostro primo incontro è andato esattamente così. Poi ho fatto di tutto per uscire con lei e, siccome sono tenace, l’ho avuta vinta io». Paolo Conticini ricorda con tenerezza l’inizio della storia d’amore con Giada, una storia che quest’anno scrive il capitolo del venticinquesimo anno. «Sono 18 di fidanzamento e, il 27 luglio, abbiamo ... Leggi su aciclico

