Ostia, strangola il padre e poi si consegna ai carabinieri (Di lunedì 17 agosto 2020) Ostia. Il fatto è avvenuto a Ostia, litorale romano, nella notte tra il 14 e il 15 agosto. Stando a quanto ricostruito, l'arrestato e responsabile dell'omicidio è un cittadino romano di 43 anni, mentre la vittima è un signore di origini tunisine di 69 anni. Un uomo ha strangolato il padre alla vigilia di Ferragosto e poi si è consegnato ai carabinieri. Il fatto è avvenuto a Ostia, litorale romano, nella notte tra il 14 e il 15 agosto. Stando a quanto ricostruito, l'arrestato e responsabile dell'omicidio è un cittadino romano di 43 anni, mentre la vittima è un signore di origini tunisine di 69 anni. L'uomo più giovane viveva a casa del genitore ma, stando a quanto si apprende,

