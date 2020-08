NBA Playoff 2020, Toronto Raptors-Brooklyn Nets in tv: data, canale e orario gara-1 (Di lunedì 17 agosto 2020) Toronto Raptors-Brooklyn Nets, gara-1 valida per il primo turno dei Playoff NBA 2020. I canadesi hanno chiuso al secondo posto della Eastern Conference, con un bottino di 52 vittorie e 19 sconfitte . La bolla super controllata allestita in Florida ha ridisegnato il concetto di vantaggio del fattore campo, ma in ogni caso la banda di Nurse ha vinto 7 delle 8 partite giocate, battendo anche squadre come Lakers e Bucks. Primo ostacolo sulla strada verso un ipotetico repeat saranno i Nets, settima forza a Est con un record di 35 vittorie e 37 sconfitte .Una stagione travagliata per Brooklyn, caratterizzata da molti alti e bassi, e un cambio a sorpresa in panchina, con coach Vaughn subentrato ad interim dopo l’esonero a sorpresa ... Leggi su sportface

SkySportNBA : NBA, i Lakers preparano una maglia speciale in onore di Kobe Bryant per i playoff #SkyNBA #NBA - SkySportNBA : NBA, partono i playoff della bolla: cinque cose da sapere per ogni serie #SkyNBA #NBA - rprat75 : @Roberto39432063 @salvo_marcello no, non ancora. Puoi paragonarlo al primo Leonard e addirittura argomentare che si… - brkfastwrenoir : RT @jason05_: 17 Agosto 2020. Con quattro mesi di ritardo possiamo dirlo: iniziano i playoff NBA. - sportface2016 : #NBAPlayoffs Toronto Raptors-Brooklyn Nets, gara-1: data, orario, canale e diretta streaming -