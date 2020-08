Napoli, Enrico Fedele è sicuro: “Fabian Ruiz è bravo? Era meglio Marek Hamsik” (Di lunedì 17 agosto 2020) Enrico Fedele ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli durante ‘Marte Sport Live’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Marte. “Perché il Napoli non corre più come in passato? Io nel passato correvo sempre, ora non riesco nemmeno a fare un passo. Sono passati gli anni e ora il Napoli è arrivato settimo, e il settimo posto non è un gran risultato”. “Non abbiamo un solo calciatore uscito dal Settore Giovanile. La squadra non è stata rimpiazzata, nei giocatori principali, con elementi di pari valore. Non abbiamo più i vari Pepe Reina, José Callejon, Raul Albiol, Edinson Cavani o Jorginho. Una cosa è parlare da tifoso e un’altra fare il competente ed analizzare certe cose. Fabian ... Leggi su calciomercato.napoli

Enrico_Liano : RT @corrmezzogiorno: #Napoli Salemme, sold out all’Anfiteatro di Avella - SavinoAgostino7 : @TolliVincenzo Carissimo Vincenzo sento parlare sto Enrico fedele ma chi cavolo si crede di essere parla male di og… - Frances76137535 : @realvarriale @thetrueshade @ChampionsLeague @juventusfc Enrico..... Napoli è stata e sarà sempre fucina di grandi… - Enrico_Liano : RT @Corriere: Caos tamponi negli aeroporti: si fanno a Roma e Venezia, ma non a Milano, Bergamo e Napoli - leonida636 : @realvarriale @ChampionsLeague @juventusfc Enrico per cortesia, di calcio non capisci un cazzo limitati a parlare d… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Enrico Napoli, commemorazione per Enrico Caruso al Cimitero di Santa Maria Del Pianto La Repubblica NON DIRLO AL MIO CAPO 2/ Anticipazioni 23 e 16 agosto: grande attesa per il finale!

Non dirlo al mio capo 2, anticipazioni 23 e 16 agosto 2020, in replica su Rai 1.Grande attesa per il finale della seconda stagione con Lino Guanciale e Vanessa Incontrada. Non dirlo al mio capo 2, in ...

Fedele: "Fabian non all'altezza di Hamsik! Manolas non vale Albiol, manca Reina"

Enrico Fedele, ex procuratore e dirigente sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del programma radiofonico 'Marte Sport Live', trasmissione di approfondimento sui temi caldi in casa ...

Non dirlo al mio capo 2, anticipazioni 23 e 16 agosto 2020, in replica su Rai 1.Grande attesa per il finale della seconda stagione con Lino Guanciale e Vanessa Incontrada. Non dirlo al mio capo 2, in ...Enrico Fedele, ex procuratore e dirigente sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del programma radiofonico 'Marte Sport Live', trasmissione di approfondimento sui temi caldi in casa ...