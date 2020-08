Megan Gale, è morto il fratello Jason: non lo si trovava da una settimana (Di lunedì 17 agosto 2020) Ancora da appurare le cause della morte di Jason Gale, fratello della top model australiana Megan Gale che di lui aveva fatto perdere le tracce da oltre una settimana. Jason, 49 anni, era scomparso da ormai 7 giorni. Soltanto poche ore fa è stato ritrovato privo di vita in un bosco a Perth. La famiglia, ancora sotto choc, non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito, ma ha fatto sapere che da qualche tempo - probabilmente anche a causa del lock-down - Jason stesse vivendo un periodo particolarmente fragile.La notizia, immediatamente condivisa dal Daily Mail, è stata arricchita di particolari. Nel frattempo Megan Gale a sua volta non ha ancora rilasciato alcuna esternazione pubblica. Del ... Leggi su blogo

