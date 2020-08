Le discoteche? Questo è niente. Galli: "I contagi di Ferragosto ci costeranno di più". Mezza Italia chiusa? (Di lunedì 17 agosto 2020) "Danni all'economia? I contagi di Ferragosto ci costeranno di più". Massimo Galli, direttore di Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, intervistato dal Messaggero si mostra ancora una volta piuttosto pessimista riguardo alla situazione coronavirus e critica il governo per la decisione di chiudere le discoteche. Non perché sbagliata, ma perché tardiva. "Aprire le discoteche non è stata certo un'idea né opportuna, né brillante, e sarebbe stato opportuno che chi di dovere lo avesse stabilito con chiarezza, senza consentire deroghe". La preoccupazione, sottolinea il professore, ora è per i giovani ma soprattutto in prospettiva: "L'età media delle nuove ... Leggi su liberoquotidiano

"Chiudere i battenti delle discoteche è un paradosso ... Voglio una Toscana diversa, che prende il volo: questa Regione non cambia colore da 50 anni". Sul fronte Covid, non ha dubbi: "La nostra ...

È arrivato lo stop al ballo nelle discoteche e nei luoghi pubblici ... «Restiamo uno dei paesi più sicuri al mondo: questa condizione non è casuale ma figlia dei sacrifici che abbiamo fatto ...

"Chiudere i battenti delle discoteche è un paradosso ... Voglio una Toscana diversa, che prende il volo: questa Regione non cambia colore da 50 anni". Sul fronte Covid, non ha dubbi: "La nostra ...