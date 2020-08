Inter, D’Ambrosio esalta Conte: “Ci insegna calcio, il gruppo punto di forza” (Di lunedì 17 agosto 2020) L'Inter è in finale di Europa League. I nerazzurri demoliscono con un clamoroso 5-0 lo Shakhtar Donetsk. Venerdì la sfida al Siviglia. Tra i protagonisti del successo c'è anche Danilo D'Ambrosio, autore di una rete.caption id="attachment 426619" align="alignnone" width="1024" D'Ambrosio (getty images)/captionLE PAROLE DI D'AMBROSIODanilo D'Ambrosio analizza il successo in semifinale ai microfoni di Sky Sport: "E' una vittoria meritata, del gruppo e della squadra. E' di tutti i giocatori in rosa. Mai come quest'anno c'è una disponibilità da parte di tutti. E' importante per un allenatore vedere un gruppo così volitivo. Abbiamo giocatori forti davanti. La forza dell'Inter è il gruppo che esalta i singoli. Questi ultimi portano i risultati. ... Leggi su itasportpress

Eurosport_IT : INTER IN FINALEEE! ??????? Lautaro la apre, Lukaku la chiude e in rete anche D’Ambrosio: l’Inter do-mi-na e va in fin… - rtl1025 : ???? #EuropaLeague - semifinale ?? #InterShakhtar 5-0 ?? 19’ Martinez L. ?? 64’ D’Ambrosio D. ?? 74’ Martinez L. ??… - Mediagol : #Inter-Shakhtar, D'Ambrosio: 'Vittoria meritata, Conte un maestro. Una cosa mi inorgoglisce' - junews24com : D'Ambrosio: «La forza dell'Inter è il gruppo. Conte ci insegna calcio» - - PePe12763727 : RT @Corriere: Inter-Shakhtar 5-0: nerazzurri in finale contro il Siviglia -

