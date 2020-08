Intanto sono ripartite le crociere (Di lunedì 17 agosto 2020) Con nuove misure di sicurezza per i passeggeri, dopo i guai di febbraio in giro per il mondo, e timori per i rischi di contagio Leggi su ilpost

borghi_claudio : Intanto, dopo la crocifissione dei leghisti, non interessa più a nessuno di sapere chi erano gli altri che hanno ch… - matteosalvinimi : #Salvini: chiedono agli italiani sacrifici e mascherine, intanto sono sbarcati 15mila clandestini che vagano per l’… - marcocappato : Il patibolo contro i politici che hanno intascato il bonus è pronto. Lo hanno preparato gli stessi partiti che dei… - VitaliOlimpia : RT @borghi_claudio: Intanto, dopo la crocifissione dei leghisti, non interessa più a nessuno di sapere chi erano gli altri che hanno chiest… - Stopttip_SestoC : RT @ottogattotto: #IoVotoNO 'In un ospedale ci sono 10 medici ma la gente viene curata male. Il problema può essere risolto in due modi: 1… -

Ultime Notizie dalla rete : Intanto sono Intanto sono ripartite le crociere Il Post Aggredisce soccorritore del 118 per entrare in discoteca: “Spostatevi, mi rovinate la vacanza”

Al Corriere della Sera racconta che sono più di dieci anni che fa il volontario ... così da poterlo identificare. Il turista, intanto, è stato denunciato dai carabinieri di Porto Cervo per ...

Meno di un mese alla riapertura delle scuole, ma i dubbi sono ancora tanti: in classe con o senza mascherina?

Se l'aumento del numero dei contagi non si arresterà la riapertura delle scuole italiane a settembre potrebbe essere compromessa. Lo dicono gli esperti che invocano la responsabilità di tutti, a parti ...

