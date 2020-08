Il Gf Vip 5 è pronto a partire: ecco i nomi dei concorrenti - (Di lunedì 17 agosto 2020) Francesca Galici È stata svelata una prima possibile, ma incompleta, rosa di nomi per il prossimo Gf Vip condotto da Alfonso Signorini con la Elia e Pupo; tra i concorrenti ci sarebbe anche la contessa De Blanck A quattro settimane esatte a partire da oggi si spalancheranno le porte della Casa di Cinecittà per quinta edizione del Grande Fratello Vip. Confermato Alfonso Signorini in conduzione, quest'anno ad affiancarlo ci sarà sempre Pupo ma cambia l'opinionista femminile. Nel ruolo che durante la scorsa edizione del reality era stato di Wanda Nara, quest'anno ci sarà Antonella Elia. Quest'anno, la bionda showgirl torinese ha fatto il pieno di televisione, prima come concorrente del Gf Vip 4, poi come partecipante a Temptation Island insieme al compagno Pietro Dalle Pine. I due, per altro, sembrava ... Leggi su ilgiornale

sportli26181512 : Nicola Ventola e il fratello di Balotelli nel cast del Grande Fratello Vip: Nicola Ventola e il fratello di Balotel… - infoitcultura : GF Vip, Alfonso Signorini pronto: bisserà il successo della 4^ edizione? - ofilipequintans : @cgpoggio Esse tava pronto na pasta 'possible vip picks' - neromalpelo : @quellogay Il tuo gay power li intimorisce! Comunque non sarò un vip del gay Twitter ma Max è sempre pronto per nuo… -